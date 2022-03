Cascobene: abbigliamento, caschi e aerografie. Dal 1 aprile a Milano

Il 1 aprile a Milano apre un nuovo negozio dedicato all'abbigliamento moto e in particolari ai caschi. Ma da Cascobene troverete molto di più: un centro specializzato nell'aerografia su caschi, moto e non solo...

LA STORIA Cascobene nasce 16 anni fa dal sogno di colorare il mondo con le idee degli appassionati: desing personalizzati su caschi, moto e non solo. Il sogno di due fratelli, partiti da zero, con l'Azienda che poi è cresciuta a livello nazionale e internazionale tra moltissimi progetti. Cascobene vanta la partecipazione a qualcosa come 140 fiere internazionali del settore in tutta Europa, con il focus sulla vendita di abbigliamento moto, caschi e aerografia, ma anche noleggio moto.

Una Yamaha R1 aerografata da Cascobene

IL NEGOZIO Da Cascobene troverete le migliori marche di abbigliamento e caschi, ma anche l'assistenza gratuita a 360°, su tutti i prodotti, nonché pezzi di ricambio di ogni articolo, compreso il servizio di montaggio degli interfoni.

Cascobene: non solo aerografie, ma anche body painting...

L'EVENTO Il 1 aprile, in occasione del 16º compleanno di Cascobene, oltre al consueto taglio della torta si potrà assistere a sessioni di body painting e gustare un aperitivo nel bar a forma – ovviamente – di casco tra bevande, focaccia genovese e molte altre leccornie. Non mancheranno musica, gadget e omaggi per tutti i partecipanti, mentre per tutta la settimana ci saranno sconti speciali. L'appuntamento è per venerdì 1 aprile, dalle 14,30 fino a chiusura, in Viale Brianza 8, zona Loreto.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Cascobene e la loro pagina Facebook.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/03/2022