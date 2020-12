Il Natale si avvicina sempre di più, e il tempo per scegliere il regalo giusto per i vostri amici smanettoni o i familiari appassionati di due ruote è sempre meno… Se siete a corto di idee, ecco che MV Agusta ha la soluzione giusta per voi.

Quest’anno la Casa di Schiranna è stata molto attenta al proprio merchandising, dunque ecco che per Natale ci sarà una promozione natalizia relativa a tutti i prodotti presenti sullo store ufficiale MV Agusta: uno sconto del 20% sul totale del carrello. Gli appassionati del marchio potranno scegliere tra tantissimi oggetti: dagli articoli di alta qualita e dal design ricercato fino alle più classiche tazze, penne, blocchi notes e quant’altro. La promo è disponibile fino al 6 gennaio 2021: perfetta anche per gli amici che compiono gli anni durante le feste!

Per scoprire cosa offre il mondo di MV Agusta, vi basterà visitare il loro store ufficiale.