Autore:

Danilo Chissalè

SEMAFORI ACCESI I fan della MotoGP sono in trepidante attesa, il Gran Premio del Mugello (31 maggio – 1 aprile) si avvicina a gas spalancato. Anche quest’anno KTM, unico brand ad avere moto schierate in ogni categoria, ha riservato ai suoi supporters una delle tribune più ambite, la Materassi 2.

FATTI VEDERE Per tingere di arancione le colline del circuito toscano la Casa di Mattighofen propone per il secondo anno consecutivo il KTM Fan Package. Per ottenerlo basta acquistare il biglietto online su Ticketone nella sezione Speciale KTM con FAN package e una volta arrivati in circuito, recarsi presso il Temporary Shop KTM, situato nell’area commerciale a due passi dalla tribuna Materassi 2.

COMPLETO Il Kit comprende tutto il necessario per supportare le moto orange e trascorrere una giornata indimenticabile indossando cappellino e maglietta brandizzati, una sacca e il porta pass. Per i timpani più delicati ci sono anche gli indispensabili tappi per orecchie.