Street e chic, la doppia anima della collezione Momodesign 2023

L’inverno è ormai tra noi, ma il mondo della moda e dell’abbigliamento già guarda alla bella stagione che arriverà fra qualche mese. Non si fa trovare impreparata Momodesign che ha appena presentato la sua nuova collezione primavera estate, chiamata SS 23 e composta da giacche da uomo, zaini e calzature.

Momodesign SS 23: lo zaino Iron

CHE STILE! Caratterizzata da linee semplici e pulite, da un design ricercato, moderno e minimal, la linea SS 23 coniuga eleganza e praticità, comodità e funzionalità, prendendo ispirazione dai mondi della moda e dello sport. I modelli della collezione uomo SS 23 nascono dalla collaborazione con la storica azienda pugliese Zero & Company.

ABBIGLIAMENTO

Momodesign SS 23: la giacca GBM3104 Jerez

Le giacche della collezione SS 23 di Momodesign si caratterizzano per l’uso di nylon tecnici, traspiranti e resistenti all’acqua, con termo saldature e termonastrature che garantiscono la massima protezione dagli agenti esterni. La parte esterna è personalizzata dal logo Momodesign con applicazioni embossed, lamine carbon o patch in silicone. I colori riprendono la palette dei modelli classici del marchio, affiancati da nuove colorazioni più brillanti con dettagli a contrasto.

ZAINO IRON

Tra le novità della stagione 2023 spicca il nuovo zaino Iron, pensato per il commuter urbano che deve tenere al sicuro tutti gli essential tecnologici, dal computer al tablet, senza trascurare caricatori, battery pack e cuffie. Lo zaino è composto da due scomparti interni, uno per laptop e tablet, oltre a tasche interne con chiusura a zip. Realizzato in cordura (resistente e impermeabile), con dettagli in nappa pu e in nylon lucido, è proposto in colorazioni inedite come il bianco ghiaccio e gold, ma anche in una più classica combinazione nero e beige. Lo zaino è realizzato con la collaborazione di Bludue.

LINEA ECO CARBON

Momodesign SS 23: la collezione Eco Carbon

Il nome di questa linea deriva dal materiale con cui è realizzata, poliestere riciclato che ricorda la fibra di carbonio (ma ecosostenibile). Della collezione fanno parte tre modelli pensati per la vita di tutti i giorni, e per una clientela che si sposta soprattutto in città: l’iconico zaino Ovo di Momodesign, un nuovo modello ispirato al trekking (e che a noi ricorda anche gli zaini degli anni Ottanta) e una messenger bag. I modelli della linea Eco Carbon sono disponibili in colore nero con il logo Momodesign in bianco, oppure con tinte più colorate.

CALZATURE

Momodesign SS 23: la scarpa Burt

Per quanto riguarda le calzature, la nuova collezione prevede una city trainer in nylon, pelle e camoscio a contrasto, con sottopiede fussbett in pelle estraibile, suola in eva lavorata a mano con spoiler a rinforzo del tallone, un piccolo ma importante dettaglio di stile che aumenta comfort e stabilità. A questa si affianca un modello low cut dai richiami sportivi e dalle linee minimal, con tomaia in vera pelle e logo Momodesign a contrasto, lavorazione a sacchetto e suola cucita.