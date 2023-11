Il padre dello Zip per la prima volta a EICMA: vi presentiamo Marabese

Per la prima volta nei suoi 40 anni di storia, Marabese, storica azienda alla quale si deve il design di centinaia di moto e scooter, sarà presente con uno stand a EICMA 2023. La sua è una presenza silenziosa, ma non per questo meno importanteper il mondo del design nel motociclismo moderno: scopriamo quali sono i modelli più interessanti realizzati dall'Azienda italiana.

Marabese Eicma 2023

UNA FIRMA AMBITISSIMA Marabese nasce negli anni 70 grazie a Luciano che dà vita ad un’azienda specializzata nel design, nella progettazione e nell’industrializzazione di moto e scooter. Nata come piccola e dinamica azienda, è tuttora totalmente indipendente, controllata e gestita dalla stessa famiglia nonostante la collaborazione con alcuni dei principali produttori internazionali. Ad oggi Marabese vanta lo sviluppo di oltre 400 progetti per alcuni dei marchi più conosciuti del mondo: tutto ebbe inizio con l’HRD nel 1983, un progetto che attirò l’attenzione di Piaggio, la quale contattò Marabese per rilanciare Gilera, ai tempi di sua proprietà. I risultati ebbero grande successo, per cui la collaborazione durò molti anni e si estese anche ad altri marchi del gruppo – tra cui Moto Guzzi, Aprilia e persino Vespa – e non, come Moto Morini.

Gilera CX125

I PROGETTI MARABESE Sarebbe un peccato raccontare solo la storia di Marabese senza spendere qualche parola per menzionare alcuni dei suoi più famosi progetti. Eccone quindi qualcuno: con Gilera ricordiamo il disegno di 125 KZ, Dakota 350-500, CX 125 e la supersportiva SP-01. Per Piaggio vanta, tra i mille, i progetti Typhoon, Runner, Exagon e Zip. Con Moto Guzzi ha sviluppato modelli come la Centauro, la grintosa V11 e le apprezzatissime Breva 750 e 1100. Per Aprilia, invece, ha seguito progetti come Pegaso 650 e Atlantic. Da notare come Marabese non solo abbia partorito progetti celeberrimi, ma ha anche formato allievi di gran successo come Rodolfo Frascoli (padre, tra le altre, della Moto Guzzi Griso e della Triumph Tiger 1050).

BMW concept by Marabese di tre quarti

SEMPRE ALL’AVANGUARDIA Non solo scooter e moto, Marabese è nota per essere sempre stata all’avanguardia con progetti futuristici, oggi più che mai concreti: tant’è vero che oggi è leader nel segmento della mobilità leggera multi-ruota, in altre parole negli scooter a tre e quattro ruote. Sì, quattro ruote! È infatti di Marabese il brand di successo “Quadro”, unico a commercializzare questo tipo di scooter. Oggi Marabese prosegue con successo lo sviluppo dei suoi progetti e le attività di collaborazione con le case costruttrici affiancando al nome dell’azienda il marchio “Marabese Signed”.

Quadro4

CI VEDIAMO AD EICMA Marabese ha, dunque, lavorato lontano dai riflettori per 40 anni progettando alcuni dei modelli più noti del motociclismo e oggi prosegue a gonfie vele nelle sue attività, sempre con lo sguardo puntato al futuro e all’innovazione. Se, come noi, siete appassionati delle due ruote a 360°, potete fare un salto allo stand N80 di EICMA 2023 per conoscere una pietra miliare del design motociclistico, in grado persino di vincere un “Compasso d’Oro” (Nel 1991 con il progetto Piaggio Sfera).

Pubblicato da Alessandro Moro, 05/11/2023