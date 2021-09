Video YouTube

''Correre in MotoGP con Valentino sulla Honda V4, l'ultimo modello a 2 tempi (la NSR 500, ndr)... Tantissimi bei ricordi''. Sono le parole di Leon Haslam, pilota Honda HRC in Superbike e figlio del mitico Ron, anche lui pilota. Una lunga carriera, una vita spesa nel paddock ''Avevo 6 settimane quando andai al mio primo Gran Premio''. Gioie e dolori, infortuni, ma anche successi. Dal suo museo personale, realizzato all'interno del suo ranch tra cimeli suoi e del padre, Leon Haslam ci racconta la sua carriera, le emozioni, e qualche sogno ancora da realizzare... Ecco il video-racconto My Ride My Life (le Mie Corse la Mia Vita).

ANEDDOTI Il video è un tuffo nei ricordi: dai primi passi su una moto, una Honda QR 50, passando per... l'angolo del ferramenta, una bacheca con tutte le placche e le viti che padre e figlio hanno portato in seguito a infortuni. Ma tanti sacrifici ripagati anche da grandi soddisfazioni, senza alcun rimpianto: Haslam ricorda con orgoglio il premio ''Uomo dell'anno'' vinto sia da lui che da suo padre. Ma di motivi per essere soddisfatti ce ne sono molti altri... Uno di questo è quello di far parte di Honda HRC e di aver partecipato allo sviluppo della nuova Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ''Sono salito sulla mia prima Fireblade più di 20 anni fa e sono riuscito a guidare ogni Fireblade durante tutto il suo sviluppo. Onestamente la versione attuale, grazie all'elettronica, riesce ad avvicinare i tempi di quella da corsa''. Tutto vero, come testimonia il video realizzato in pista tra la CBR che corre nel BSB e quella di serie...

SOGNI NEL CASSETTO Nonostante i 38 anni e i successi raccolti, Haslam confessa di avere ancora qualche sogno nel cassetto. Le 3 vittorie alla 8 Ore di Suzuka non bastano e Leon vorrebbe correre anche la 24 Ore di Le Mans e la Daytona 200. Che dire: in bocca al lupo, Leon!