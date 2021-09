Moto all'asta

Sono 3 le Honda CBR 1000 RR Repsol nuove di zecca che andranno all'asta di Iconic Motorbikes. Se avete sempre sognato di possedere una delle supersportive di Tokio nella livrea più corsaiola, questo è il momento di fare il grande passo: le moto sono state donate da Honda America a Ride for Kids, associazione che si occupa di bambini con tumori.

L'ASTA Le Honda CBR 1000 RR Fireblade in colorazione Repsol model year 2005, 2007 e 2009 non hanno percorso neanche un km. Le aste – una per ciascuna moto – termineranno il 10 settembre, quindi c'è ancora tempo per fare la propria offerta. Il ricavato andrà interamente a Ride For Kids, l'associazione che si occupa dei bambini affetti da tumori, mentre al termine delle aste prenderà il via l'annuale corsa di beneficenza.