NE HA FATTA DI STRADA... Nel corso degli anni KTM si è ritagliata un ruolo sempre più importante nel mondo delle moto da strada. Se due lustri fa si associava la Casa di Mattighofen principalmente alle ruote tassellate, adesso nell’immaginario collettivo rientrano a far parte delle migliori moto stradali in circolazione. La RC8 è stata la loro prima supersportiva, e su quella falsariga sono successivamente nate le RC 125 e RC 390. Le piccole supersportive sono tra le più apprezzate del segmento non solo in Europa, ma anche - e soprattutto - nel sud est asiatico dove queste cilindrate sono le più gettonate.

LA SPECIAL In indonesia, dove viene commercializzata la KTM RC 250, i customizzatori di MCM (Minority Custom Motorcycles) hanno realizzato una cafè racer davvero interessante. Via le carene, così da mettere in bella vista il telaio a traliccio di tubi e il monocilindrico di produzione Bajaj. Le sovrastrutture spigolose e affilate sono un vago ricordo: le linee morbide del serbatoio sono accompagnate da una coda affusolata e da un fanale anteriore rotondo e full LED. Come una vera cafè racer, rimangono i semimanubri ma sparisce il cupolino. Da evidenziare inoltre il lavoro svolto sulle pedane per arretrarle e rendere ancora più sportiva la posizione in sella.