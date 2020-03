DAL TRIAL ALLA STRADA Ispirato ai caschi usati nel trial, il nuovo modello KV di Kappa si rivolge a tutti coloro, giovani in particolare, che preferiscono il casco jet a quelli più tradizionali, senza disdegnare linee grintose e sportive. Il nuovo KV 45 è perfetto per i piccoli scooter fuoristradistici, motard di piccola cilindrata e trial, ma ovviamente nulla vieta di utilizzarlo anche in sella a qualsiasi altra due ruote.

ROBUSTO E AGGRESSIVO Il Kappa KV45 offre di serie spoiler removibile (per pulire meglio la calotta o per un cambio dell’estetica), visierino parasole fumè retrattile a forma di occhiale, e tre diverse colorazioni, con prese d’aria e profilo calotta a contrasto unite a tinte lucide e opache. La calotta è in materiale termoplastico e il peso si avvicina al chilogrammo. L’aerazione è garantita dalla grande presa d’aria superiore, coadiuvata da due estrattori posteriori; anallergici, removibili e lavabili gli interni.

SCHEDA TECNICA