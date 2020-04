ROKON RANGER: JAY LENO IN SELLA ALLA MOTO A TRAZIONE INTEGRALE

LA MOTO 2WD Fondata nel 1958 la Rokon costruisce motociclette fuoristrada a due ruote motrici. Un progetto quantomeno strano anche se non inedito, direte voi, ma una volta appurato che le moto a due ruote motrici esistono, la domanda sorge spontanea: com'è da guidare? Scopritelo nella video prova del conduttore e autore televisivo statunitense Jay Leno (qui sotto) pubblicata sul suo canale Youtube, Jay Leno's Garage.

LA MOTO Le motociclette 2WD non sono una vera e propria novità, solo che a causa della loro scarsa industrializzazione non se ne è molto parlato nel corso degli anni. Pionieri in questo campo sono stati gli americani della Rokon che, per ottenere la trazione a due ruote motrici, utilizzano una combinazione di trasmissioni a cinghia, catena e albero abbinate al cambio.

IL VIDEO Quella che Jay Leno ha messo alla prova nel video pubblicato su YouTube è una Ranger con rimorchio, con motore 4 tempi da 208 cc e da poco più di 7,1 CV con avviamento elettrico e a strappo. Nota divertente riguardo al rimorchio: nonostante il peso a secco di circa 100 chili, la Ranger è in grado di rimorchiare oltre 900 kg, ossia quanto una Jeep Renegade!

COME VA Riguardo alla prova stessa non vogliamo rovinarvi la sorpresa, quindi ci limiteremo a dire che Jay Leno è rimasto piacevolmente sorpreso dalla maneggevolezza del mezzo di Plimmer. Nonostante gli pneumatici tubeless di grandi dimensioni (12 pollici) con bassa pressione e le sospensioni limitate, la Ranger affronta senza paura pendenze anche del 60%. Certo non è veloce - si viaggia a meno di 60 km/h - ma non è forse sempre valido il detto: chi va piano, va sano e va lontano? Con questa Rokon è proprio così, si può andare piano, ma ovunque si voglia.

LA SCHEDA TECNICA