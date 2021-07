Ispirati dall'arrivo del nuovo film ''Minions 2: come Gru diventa Cattivissimo'', HJC ha dedicato una livrea speciale per il proprio casco racing di riferimento. L'RPHA 11 lo abbiamo scoperto nei dettagli e analizzato a fondo nel nostro MotorUnboxing (qui il video), con una livrea sgargiante che nulla ha a che vedere con questa edizione Minions.

CARATTERISTICHE Il casco è decisamente unico, con un giallo brillante e un'icona mondiale sulla parte superiore della calotta, che cattura per la sua natura simpatica, ribelle e audace. Un casco, l'RPHA 11 Otto Minions, che non tralascia la sicurezza: la calotta è ultraleggera e resistente agli urti grazie ai materiali PIM +. Inoltre, ogni casco è disponibile con la visiera fumè inclusa insieme a Pinlock e sottogola, incluse nel prezzo proprio come la garanzia di 5 anni.

TAGLIE E PREZZO Il casco HJC RPHA 11 Otto Minions è dipsonibile nelle taglie che spaziano dalla XS alla XXL ad un prezzo di 599,90 euro.