102 MAGLIE ROSA Iniziata lo scorso tre ottobre, la centoduesima edizione del Giro d’Italia è in pieno svolgimento, con le sue ventuno tappe che da Monreale porteranno i corridori a Cernusco sul Naviglio, attraversando alcune delle strade e degli scenari più affascinanti del nostro paese.

COMODI E SICURI A supporto dei motociclisti che accompagnano e scortano la carovana di ciclisti e auto delle squadre c’è anche MT Helmets, fornitore ufficiale del Giro 2020. Il loro casco deve poter garantire massima affidabilità nelle tre settimane di competizione per le staffette che seguono i ciclisti a ogni tappa, sotto il sole e sotto la pioggia. Fondamentale quindi che sia versatile, comodo ed estremamente protettivo. Dopo una lunga serie di test, la scelta di MT e del Responsabile dei motociclisti si è orientata sul modello Atom SV.

IL CASCO Atom SV (omologato P/J) è il casco flip-up della gamma MT, pensato per i viaggi di medio-lungo raggio, comodo e funzionale anche nell’utilizzo quotidiano in città. Realizzato in policarbonato, ha una forma aerodinamica, atipica per un modulare che da chiuso sembra un vero e proprio integrale, studiata per inglobare le prese d’aria superiori e posteriori. La mentoniera bassa, una volta aperta, evita che si crei l’effetto “vela” tipico dei caschi modulari. Due le calotte disponibili: la small, con le taglie dalla XS alla S (1650 gr) e la large (1700 gr) per quelle dalla M alla XXL.

INTERNI LAVABILI La visiera in policarbonato offre un ottimo livello di visibilità, grazie anche al trattamento antigraffio e anti-UV. Dotato di sistema anti-appannamento Pinlock 70 Max Vision, Atom SV monta anche una visiera parasole interna per avere una perfetta visibilità in ogni condizione di luce e ambiente. Gli interni, realizzati con tessuti in microfibra traspiranti e anallergici,sono estraibili e lavabili. Il cinturino ha la chiusura a sgancio rapido e regolazione micrometrica. Atom SV è inoltre predisposto per il sistema Bluetooth.