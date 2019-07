Autore:

UN VIAGGIO IN MOTO, UN CASCO MT HELMETS Tre amici, un viaggio in moto di tre mesi in Indonesia tra Lombok, Sumbawa e Suba, per cercare l’onda perfetta. Parla di questo il libro Garuda: zen e l’arte di fare surf, di Winki. Lo scrittore e surfista che per la presentazione ha pensato proprio a un viaggio, il Garuda Eco Tour 2019. Un viaggio sostenibile, in sella alla moto elettrica Zero Motorcycles. E in testa? Il nuovo casco modulare MT Helmets Atom SV nella grafica Trascendent E7 Gloss Blue, caratterizzata da un mix di blu, azzurro, carbon e argento.

IL CASCO MT Helmets Atom SV, pensato per i viaggi di medio-lungo raggio, è realizzato in policarbonato, leggero e resistente. Pur essendo un modulare da chiuso sembra un vero integrale con mentoniera particolarmente bassa. La visiera è trattata antigraffio e anti-UV, con sistema anti-appannamento Pinlock 70 Max Vision. L'Atom SV è equipaggiato anche con la visiera parasole interna, con il cinturino con chiusura a sgancio rapido e regolazione micrometrica e con la predisposizione per il sistema Bluetooth.

Taglie: XS - XXL

Grafiche: Divergence, Trascendent e Solid

Prezzi: a partire da 149,90 euro