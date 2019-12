MT HELMETS 2020 Tra le anteprime della collezione caschi 2020 a Eicma 2019 MT Helmets ha presentato il nuovo integrale Revenge 2 e il jet convertibile Streetfighter SV.

REVENGE 2 Il nuovo casco integrale MT Helmets Revenge 2 è realizzato con calotta esterna in H.I.R.P. (High Impact Resistant Polymer) in due misure, che coprono le taglie dalla XS alla XXL. La visiera, invece, è in policarbonato, con sistema di sgancio rapido e meccanismo di blocco metallico, trattata antigraffio e anti-UV e dotata di sistema anti-appannamento Pinlock 70 Max Vision. Prezzo: da 129,90 euro a 139,90 euro

STREETFIGHTER SV Seconda importante novità del marchio spagnolo è il nuovo casco jet convertibile MT Helmets Streetfighter, con mentoniera removibile e supporto integrato per il montaggio della sport-camera. Anche qui la calotta esterna è in H.I.R.P. e disponibile in due misure, che coprono le taglie dalla XS alla XXL. La visiera a sgancio rapido è antigraffio e anti-UV e il casco è completo di visierina parasole interna. Anche per lo Streetfighter i prezzi vanno dai 129,90 euro ai 139,90 euro.