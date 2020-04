SPORT TOURER L’ultimo arrivato nella famiglia di MT Helmets è Rapide, il casco integrale realizzato in fibra FRC, caratterizzata da una tecnologia tale da renderlo uno dei più sicuri del segmento sport tourer. Con la sua forma arrotondata, la calotta interna del Rapide è in EPS a densità differenziata. La visiera è in policarbonato, è spessa 2,2 mm ed è particolarmente resistente agli urti, oltre che proteggere al meglio dai raggi UV. Inoltre, c’è la predisposizione per il Pinlock e per la lente FogOff fotocromatica (optional), mentre grazie al gancio rapido è possibile cambiare la visiera chiara con quella scura.

COMFORT E SICUREZZA Il sistema di ventilazione è garantito da diverse prese presa d’aria regolabili: una sulla parte superiore del casco, una sul mento e una dietro che funge da estrattore e da spoiler stabilizzatore per le alte velocità. Incluso nel prezzo c’è anche un deflettore per il naso. Estraibili e lavabili, gli interni del Rapide sono realizzati in tessuti traspiranti e anallergici, per fornire il massimo comfort c'è anche un cinturino on chiusura micrometrica, mentre la versione Overtake prevede la chiusura a doppia D.

TAGLIE E PREZZO Il nuovo Rapide di MT Helmets, distribuito in italia da A2 Agency, è disponibile in diversi colori, tra cui spicca quella overtake D2 – Gloss Pearl Green che ritrare i colori della bandiera italiana. La calotta esterna è disponbile in due taglie: small (XS-M) e large (L-XXL), con pesi rispettivamente di 1.300 e 1.350 grammi. Il prezzo al pubblico è di 199,90 euro per la versione monocolore mentre le altre versioni grafiche sono disponibili a 219,90 euro.