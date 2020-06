A PIENO CARICO La ripartenza non è solo riprendere il tragitto casa ufficio, magari con lo scooter, ma anche pianificare nuovamente qualche viaggio più lungo in sella alla propria moto. Occorre quindi essere attrezzati a dovere.

LEGGERE E CAPIENTI Disponibili da metà luglio, le nuove borse laterali Monsoon Evo di Enduristan sono leggere, molto capienti e hanno un nuovo, sicuro sistema di aggancio. Progettate dalla casa di Cesenatico insieme a viaggiatori e professionisti del settore Moto Adventure, hanno un peso limitato a 2,55 kg per le piccole in taglia S e di 2,75 kg per le più capienti taglia L. Le prime hanno una capacità di 24 litri, le seconde di ben 34. Come altri prodotti Enduristan, anche le Monsoon Evo sono pensate per essere integrate all'esterno con altri moduli come le borse Fender Bag, i porta bottiglie e porta borraccia. Il tessuto è a tre strati, resistente a usura e abrasione in caso di contatto o caduta, con l’aggiunta di protezioni in plastica laterali.

AGGANCIO FACILE E SICURO Il nuovo sistema di aggancio si adatta alla maggior parte dei telai per valigie rigide disponibili sul mercato, realizzati con tubi da 18 mm. Le nuove staffe di montaggio (realizzate in tecnopolimeri compositi con le medesime proprietà meccaniche dell'alluminio) non richiedono componenti aggiuntivi, permettendo l’aggancio delle borse direttamente al telaio. È possibile proteggere dai furti le Monsoon Evo usando un semplice lucchetto ad arco.

SCHEDA TECNICA

Impermeabili all'acqua, alla polvere, al fango e alla neve

all'acqua, alla polvere, al fango e alla neve Interno rosso ad alto contrasto

ad alto contrasto Adatte a telai per valigie rigide con tubi da 18 mm di diametro

Staffe d'aggancio con perni di sicurezza

con perni di sicurezza Sistema di aggancio universale per montaggio a destra o sinistra

per montaggio a destra o sinistra Protezione extra sui bordi esterni

sui bordi esterni 4 cinghie di compressione in dotazione

in dotazione 4 punti per collegare il porta bottiglie Bottle Holster e il porta bombolette/borraccie Can Holster (disponibili separatamente)

2 punti per il fissaggio delle borse Fender Bag S o L (disponibili separatamente)

2 file con passanti per ulteriori oggetti

Maniglie ergonomiche con impugnatura morbida

con impugnatura morbida Ganci per tracolla Shoulder Deluxe (disponibile separatamente)

Shoulder Deluxe (disponibile separatamente) Chiudibile con cinturino di sicurezza (non incluso)

Monsoon Evo Small

Volume : 24 litri

: 24 litri Dimensioni : 40 cm x 40 cm x 16 cm

: 40 cm x 40 cm x 16 cm Peso : 2,55 kg

: 2,55 kg Prezzo: 320 euro

Monsoon Evo Large