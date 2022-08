Elettracker: lo strano caso della bici... che si crede una moto

Elettracker, creatura di Giacomo Galbiati, è una bicicletta elettrica che prende in prestito alcune caratteristiche dal mondo moto. Per certi versi ricorda infatti le 2 ruote degli anni '20 del secolo scorso: piccoli telai, piccoli motori montati su di essi e una linea decisamente esile. La Elettracker, però, aggiunge a quell'aspetto una dotazione moderna e al passo coi tempi.

Giacomo Galbiati con l'Elettracker

V-TWIN Tanto per cominciare balza subito all'occhio il pacco batterie da 72 V con architettura V-Twin, sotto al piccolo telaio tubolare. La potenza del motore a pedalata assistita arriva a circa 3,4 CV, per una velocità massima di 86 km/h e un'autonomia di circa 40 km.

BICI O MOTO? Forse più vicina a una bici che a una moto, la Elettracker sfodera altre componenti d'ispirazione motociclistica. All'anteriore, infatti, non mancano una coppia di piccole molle e un ammortizzatore di sterzo, mentre sulle ruote con cerchi a raggi da 26'' ci sono freni a disco, col peso contenuto in 49 kg.

Elettracker: la coppia di ammortizzatori davanti e l'ammortizzatore di sterzo

VINTAGE A completare il quadro ci pensano una sella in pelle marrone scuro e un manubrio ricurvo, anch'esso rivestito in pelle marrone. Una cura dei particolari decisamente degna di nota: tutti i cavi sono nascosti all'interno del manubrio o del telaio, mentre la livrea blu è realizzata da Lake Design. Non mancano, infine, un supporto per lo smartphone, la connettività bluetooth e un'app dedicata.

