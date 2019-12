EISENBERG V8: LA MOTO CON IL V8 Avrete di certo già sentito l'espressione power naked. Beh, qui - per dirla con il titolo di un celebre film con Stallone - siamo davvero over the top. Nata da un progetto del motociclista britannico Zef Eisenberg, l'omonima naked Eisenberg V8 è una nuda che monta un motore V8 da 3,0 litri da quasi 500 CV che la fanno volare alla velocità sconvolgente di 350 km/h.

ALTRI BOLIDI SIMILI Tra i precendenti noti di moto equipaggiate con motori bestiali c'è la famosa Triumph Rocket III con il suo tricilindrico 2.500, che però sulla bilancia pesa un po' di più. La moto di Zaf Eisenberg, infatti, pesa circa 280 kg, 11 in meno della Rocket III. Altra celebrità del settore è la Boss Hoss: in produzione dal 2012 al 2018 era spinta dal 5.700 della Chevrolet Camaro.

IL MOTORE, IL LISTINO Lo sbalorditivo motore, che da solo pesa 80 kg, è il risultato dell'unione di due unità Hayabusa contenuti in un telaio a traliccio. La sua potenza è compresa tra i 420 e i 480 CV, ma se alimentato con E85 (benzina speciale con bioetanolo) arriva fino a 500 CV. Il cambio a sei marce è in stile GP. Ci sono voluti quattro anni per arrivare a realizzare la Eisenberg V8, ed è in vendita. O meglio, si accettano ordini, a un prezzo di circa 120 mila euro.