Honda e-MTB Concept: la nuova frontiera delle bici elettriche da mountain bike

Alla tradizione di eccellenza Honda, che si declina per terra con auto e moto, ma anche per mare e per aria con HondaJet, mancava solo una e-bike. Quella lacuna potrebbe presto essere colmata dalla Honda e-MTB, il concept per una bici elettrica che la casa giapponese ha presentato allo scorso Japan Mobility Show 2023. Non è la prima volta che Honda si cimenta in una bici a pedalata assistita, men che meno con le forme di una mountain bike, visto che dal 2004 al 2007 ha schierato l'avveniristica RN01 nel circuito delle gare Downhill. Prima ancora, nel 1996, la casa giapponese propose la Honda Racoon CX (foto qui sotto), pensata proprio per passare con nonchalance dai contesti urbani al trekking. Ma certo le linee della nuova Honda e-MTB Concept sono qualcosa di molto diverso, assai più sportivo e strutturalmente solido, che richiama il mondo delle moto.

Honda Raccoon CX 1996

COSTRUZIONE AL TOP Il design della Honda e-MTB è molto vicino a quello delle mountain bike da downhill. Il look è strepitoso e la costruzione in linea con l'elevatissimo standard delle moto top dell'Ala Dorata. Telaio e forcellone sono in alluminio a parete sottile, realizzati per fusione, e il primo integra l'alloggiamento per il pacco batterie. Il canotto di sterzo non è integrale al telaio, ma imbullonato, così come il gruppo sella e il gruppo motore-trasmissione. Il forcellone posteriore spicca per le generose nervature di irrigidimento, che ricordano alcune realizzazioni di KTM in campo motociclistico a partire dalla Duke.

Honda e-MTB, il concept mostrato al Japan Mobility Show 2023

VEDI ANCHE

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ Se la struttura portante è fatta in Casa, non altrettanto si può dire per la componentistica, per la quale Honda si è rivolta ad altri fornitori specializzati. Anche se le informazioni ufficiali scarseggiano decisamente, il motore sembra il nuovo SRAM Eagle derivato da un'unità Brose a trasmissione centrale, e dalle foto si capisce che le sospensioni sono Fox, con un mono posteriore Float X, il cui fulcro è annegato nel telaio; i freni a disco sono firmati Shimano e il reggisella telescopico pare un RockShox Reverb. I cerchi, infine, sono DT Swiss XM 1700, calzati da pneumatici Maxxis Minion DHF.

Honda e-MTB con il caricabatterie portatile al Japan Mobility Show 2023

HA IL SUO POWERBANK Allo stand del Salone di Tokyo, la Honda e-MTB era affiancata dal Mobile Power Pack e, un incrocio tra un trolley e un gigantesco powerbank, che integra anche un piccolo set di attrezzi per effettuare le regolazioni della bici, e si propone come strumento essenziale per ricaricare l'e-bike e metterla a punto durante cavalcate impegnative o eventi agonistici. Ufficialmente non si parla di produzione in serie né di arrivo sul mercato (men che meno si parla di prezzi, per ora), ma il prodotto pare davvero vicino all'industrializzazione e potrebbe riscuotere un notevole entusiasmo tra gli appassionati. Mai dire mai.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/11/2023