Nell'usato certificato Honda ora trovi pure gli aerei!

Aerei come auto: al via il programma per l'usato certificato degli HondaJet, i jet privati prodotti dalla Honda Aircraft Company

Forse non tutti gli appassionati di motori lo sanno, ma Honda - quella delle moto, dei motori di F1 e dei SUV ibridi come il nuovo ZR-V - ha anche una divisione che si occupa di aerei. Jet privati, per la precisione, chiamati HondaJet: gli unici, tra i veicoli della Casa Giapponese, a poter raggiungere i 780 km/h (di crociera). Dal 2020 ne possiede uno anche la scuderia di F1 Red Bull/Alpha Tauri: è quello che vedete nella foto qui sotto. La novità, che sembra copiata pari pari dal mondo dell'auto, è il nuovo programma di Honda Aircraft Company per l'usato certificato: un'iniziativa unica nel suo genere, che va incontro alle esigenze dei nababbi più attenti alle spese.

Lo HondaJet Elite della scuderia Red Bull/Alpha Tauri

ME LO COMPRO D'OCCASIONE ''Poiché la domanda di HondaJet continua a crescere, gli aerei usati sono diventati un punto di ingresso sempre più importante nella comunità HondaJet'', ha affermato Amod Kelkar, Chief Commercial Officer di Honda Aircraft Company. ''Il programma CPO (Certified Pre Owned) estende il nostro impegno per l'eccellenza a tutti gli aspetti dell'esperienza di proprietà a lungo termine e garantisce la soddisfazione di tutti i proprietari di HondaJet, attuali e futuri”.

La flotta globale di HondaJet supera i 230 aeromobili in tutto il Mondo

LA CERTIFICAZIONE DELL'USATO La flotta globale di HondaJet supera i 230 aeromobili in tutto il mondo, che hanno volato per un totale di 185.000 ore. Tutti gli HondaJet venduti attraverso il programma di usato certificato (attivo nelle Americhe, in Europa e in Asia) sono sottoposti a 208 ispezioni mirate e vengono sottoposti a tutti gli aggiornamenti per raggiungere il massimo livello di prestazione. Nel pacchetto è compresa una sessione gratuita di FlightSafety Initial Pilot Training e un credito di sei mesi o 100 ore sui costi associati al programma di manutenzione Airframe Flight Ready Performance. Certo, non ai prezzi di una Honda Jazz di seconda mano.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/06/2023