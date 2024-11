Thok TP4, la e-MTB con telaio in carbonio dalle geometrie regolabili

Dalla nota casa piemontese di bici elettriche arriva Thok TP4, un modello di e-MTB d'alta gamma che spicca per il sistema Flip Chip. Di che si tratta? Di un perno eccentrico nel vincolo dell'ammortizzatore, regolabile tramite una chiave a brugola del 5, che permette di variare su due posizioni le geometrie del tubo sella e dello sterzo: per esaltare stabilità e trazione, oppure maneggevolezza e altezza da terra. Grazie a ciò, la Thok TP4 si pone tra le bici elettriche da montagna più adatte per affrontare le pendenze estreme. E non è la sua unica dote.

MADE IN ITALY Thok espone con orgoglio il marchio Made in Italy, visto che anche il telaio in carbonio è realizzato in Italia. Con l'uso di fibre T1000 ad alto modulo nelle sezioni più sollecitate, come il carro e la zona sterzo, assicura resistenza, leggerezza e rigidezza: essenziale perché la forza muscolare venga trasferita alla ruota di trazione con le minori perdite possibili. Dalla progettazione alla verniciatura, tutta la lavorazione manuale della Thok TP4 avviene nello stabilimento di Alba, a garanzia di qualità e cura del dettaglio.

VEDI ANCHE

Thok TP4-LTD e Thok TP4-R

VERSIONI E PREZZI Due i modelli disponibili, entrambi dotati di motore Bosch Performance Line CX da 85 Nm di coppia e 600 W di potenza, alimentato da una batteria Bosch PowerTube da 800 Wh (anche se sono disponibili tagli ridotti per ridurre il peso, oppure un range extender). Thok TP4-R è il modello standard, dotato di forcella Fox Float 36 Performance da 160 mm, ammortizzatore posteriore Fox Float X da 150 mm, freni Magura MT5 e cambio Shimano XT 12s. Pesa 24,3 kg e costa 6.990 euro. Thok TP4-LTD è il modello top, in edizione limitata ad appena 30 esemplari: include sospensioni Ohlins, freni Magura MT7, cambio SRAM GX Eagle T-type, manubrio Renthal in fibra di carbonio e ruote dello stesso matriale (il peso complessivo della bici cala di appena 2 etti). Prezzo, 9.990 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/11/2024