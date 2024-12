Lunga vita alla tua bici elettrica: 10 consigli per farla durare d più

Le regole d'oro per mantenere la tua eBike in perfetta salute per anni. Il punto debole? La batteria al litio. I consigli di Bosch

Fida compagna di vita, l'e-bike è un mezzo di trasporto e di svago per un numero sempre maggiore di persone. Acquistarla è però spesso un piccolo investimento e farla durare il più a lungo possibile è una preoccupazione per molti degli acquirenti. Per questo lo specialista Bosch ha realizzato una guida, da cui ho tratto il seguente decalogo, con consigli utili per le bici elettriche di tutte le marche. Punto debole della bici elettrica, proprio come sulle auto, è la batteria: sempre più spesso del tipo al litio, più compatta e dalla maggiore autonomia, ma anche sensibile a surriscaldamento e cortocircuito, con conseguente pericolo di fuoriuscite di gas e di incendio in caso di danni o uso non corretto. Vediamo insieme cosa fare e cosa non fare.

Con l'eBike in fuoristrada

Prima regola, usa la batteria regolarmente per mantenere le celle attive. Se rimane inutilizzata per troppo tempo, potrebbe deteriorarsi più rapidamente. Viceversa, una batteria per e-bike usata nel modo giusto può durare in genere tra 500 e 1.000 cicli di carica completi, il che corrisponde a circa 3-5 anni di uso regolare. Che siano piene, mezze piene o vuote, le batterie al litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di carica, visto che questo tipo di accumulatori non soffre del cosiddetto ''effetto memoria'' (che nelle batterie di un tempo riduceva la capacità con le ricariche parziali). Allo stesso modo, l’interruzione della ricarica prima di aver raggiunto il 100% non provoca danni. Però, visto che la batteria ha un numero di ricariche complete limitato, evita di scaricarla completamente nel corso della guida e ricaricala al 100% solo quando necessario. Appurato che è opportuno caricare la batteria regolarmente, anche se non è completamente scarica, è importante cercare di farlo alla temperatura ideale, che di norma è compresa tra 0°C e 40°C. Se possibile, spegni la batteria e la eBike durante la carica per prevenire problemi elettrici. Se noti che è danneggiata o si surriscalda, interrompi immediatamente l'uso e contatta un centro di assistenza. Per prevenire l'aggravarsi di queste situazioni, non lasciare la batteria incustodita mentre viene ricaricata; non caricarla in prossimità di uscite di emergenza e nei dintorni di materiali infiammabili. Anche la batteria deve essere alla temperatura corretta prima di iniziare la ricarica: se l'hai lasciata in luoghi molto caldi o molto freddi, portala al riparo e attendi che raggiunga una temperatura accettabile prima di caricarla. Dopo la carica, scollega la batteria dal caricabatterie e quest'ultimo dalla rete elettrica. Proteggi la batteria da urti e cadute, dall'acqua e dalla pioggia intensa: se lavi la bici con un'idropulitrice, evita di dirigere il getto d’acqua ad alta pressione sull'accumulatore e sul suo alloggiamento. Ed effettua ispezioni regolari: controlla che non abbia riportato danni, crepe o altri segni di usura. Se noti qualcosa di strano, è meglio farlo controllare da un esperto, evitando il fai-da-te. Per motivi di sicurezza, non devi riparare o rigenerare le batterie difettose, vecchie o consumate, bensì farle riciclare regolarmente. Ogni costruttore cerca di ottimizzare non solo la batteria, ma anche tutti i componenti necessari per farla funzionare. Ecco perché è più sicuro usare sempre il caricatore originale. O, al più, uno di marca e dalla compatibilità certificata. Se prevedi di non usare la batteria per un lungo periodo, conservala con una carica tra il 30% e il 60%. Una batteria completamente carica o scarica non è l'ideale per la conservazione a lungo termine. Finito il ''letargo'' puoi utilizzarla subito, senza bisogno di ricaricarla prima. Quando non la usi, conserva la batteria separata dalla bici, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta, preferibilmente in un ambiente con una temperatura tra 0°C e 20°C. Nel caso l'ambiente sia umido, meglio che la temperatura non scenda sotto i 10°C. Mantieni i contatti della batteria puliti e asciutti. Se necessario, intervieni con un panno asciutto, ed evita di metterli in contatto tra loro con materiale metallico conduttore. Una volta puliti, lubrificali con vaselina per uso tecnico. Elemento fondamentale delle batterie al litio è il software del ''battery management system'', che ne regola il funzionamento per evitare surriscaldamenti e cortocircuiti. Se ci sono aggiornamenti disponibili per la tua eBike, installali al più presto: possono includere anche miglioramenti per l'efficienza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/12/2024