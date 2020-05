ARTISTA Avete presente i bellissimi e coloratissimi caschi dei piloti del Motomondiale e Superbike? Ecco: dietro a quelle livree realizzate ad hoc per vari campioni delle due ruote, come per esempio Valentino Rossi o Jonathan Rea, c'è Aldo Drudi con la Drudi Performance. Uno dei disegnatori più importanti del motorsport ha messo a disposizione il suo incredibile talento per fare del bene.

PILOTI UNITI Aldo Drudi ha realizzato ''Racing Colors Against The Virus'', una livrea speciale - in un unico esemplare - realizzata su un Arai RX-7 GP caratterizzata da colori vivaci e sgargianti. Ma la cosa più importante è che chiunque faccia una donazione di almeno 5 euro al Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana potrà vincere questo casco, realizzato in collaborazione di tutti i piloti (per questo la scritta ''Riders United''). Il ricavato andrà alla CRI, in continua lotta contro l'emergenza Covid-19. Il vincitore verrà estratto prossimamente sulle pagine social di Drudi Performance prossimia

Per partecipare basta donare con bonifico o paypal di seguito vi riportiamo le informazioni utili per il bonifico:

Intestatario: CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Rimini

IBAN: IT84Q0306909606100000139758

BIC: BCITITMM

Causale: RACINGCOLORS

In alternativa, ecco gli estremi per una donazione su PayPal: