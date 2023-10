Decathlon presenta le nuove Rockrider E-Feel 2024

In occasione della Roc d'Azur, nota gara di mountain bike che si tiene in Francia, il noto specialista di articoli sportivi Decathlon presenta tre nuove bici a pedalata assistita Rockrider E-Feel per il 2024. Le nuove e-bike Si chiamano 900S, 900S Team Edition, e 700S, tutte con telaio in lega di alluminio e un'accoppiata motore-batteria a marchio Shimano da 630 Wh, per cercare un ottimale compromesso tra potenza e autonomia di utilizzo. Vediamole nel dettaglio

Il motore è un elemento centrale per ogni bicicletta elettrica e, in questo caso, le E-Feel 900S montano il modello EP801. Le ruote da 29 pollici, abbinate alle gomme Rockrider Grip da 29x2,4 pollici, forniscono la giusta aderenza per affrontare la maggior parte dei terreni. I freni TRP Trail EVO 4, con rotori da 203 mm, dovrebbero offrire buone garanzie di controllo della velocità e della frenata. La E-Feel 900S è equipaggiata con una Shimano CUES Di2. Per quanto riguarda l'ammortizzatore, parliamo di uno RockShox Domain RC da 160 m all'anteriore e di un RockShox Deluxe Select al posteriore. Prezzi da 4.999 euro.

La più esclusiva 900S Team Edition è sempre equipaggiata con un motore EP801. Come prima, le ruote sono da 29 pollici con pneumatici Rockrider Grip da 29x2,4 pollici. Mentre i freni sono ancora i TRP Trail EVO 4 con le medesime caratteristiche. A differire è invece la trasmissione: la E-Feel 900S Team Edition è equipaggiata con una Shimano Deore XT Di2 12v. Differente è anche il comparto degli ammortizzatori: RockShox ZEB Ultimate da 160 mm all'anteriore e RockShox Super Deluxe Ultimate al posteriore. Prezzi da 5.999 euro

L'entry level 700S offre una differente proposta di equiaggiamento, che resta pur sempre di ottimo livello. Il motore è EP6, sempre costruito da Shimano. Le ruote restano da 29 pollici così come i freni TRP Trail EVO 4. Per quanto riguarda la trasmissione, si tratta di una Shimano CUES 11v. Lato ammortizzatori, l'equipaggiamento prevede RockShox 35 Gold RL da 160 mm. La trasmissione è una Shimano CUES 11v. Per quanto riguarda il prezzo, la 700S è la più ''accessibile'' tra le tre: 4.300 euro.

La E-feel 900S è al vertice dell'offerta Decathlon

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 09/10/2023