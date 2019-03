Autore:

Giulia Fermani

RACCONTI DI VIAGGIO Il prossimo mercoledì 27 marzo alle 20 nei locali di Motosplash a Milano Ciapa La Moto e lo staff del Travellers Camp terranno una serata dedicata alla promozione della cultura dei viaggi in moto attraverso i racconti delle storie vissute in giro per il mondo in sella. Donato Nicoletti, papà del Travellers Camp 2019, presenterà agli ospiti Salvatore "Sasaplanet" Di Benedetto e Alberto Pizzocri. Qui, i due viaggiator racconteranno le tre settimane di viaggio e i quasi 10.000 chilometri percorsi lo scorso febbraio per raggiungere Capo Nord, a caccia di Aurore. Parcheggio moto interno gratuito.