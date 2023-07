CGM 127 Deep, il jet sportivo principe della città. Video

Eleganza e robustezza per gli spostamenti in moto e scooter. Prezzi, colori e scheda tecnica del casco jet dell'azienda napoletana

Con la belle stagione e le giornate calde, il miglior compagno per chi si muove su ruote è indubbiamente il casco jet: ideale per gli spostamenti in moto o in scooter nei tragitti urbani quotidiani, ma anche utilizzabile nelle escursioni fuoriporta, ad esempio per una giornata al mare. Con CGM 127 Deep, al comfort si associano eleganza delle forme e sicurezza, grazie a una robusta struttura della calotta con omologazione ECE 22.06. Ecco un assaggio video.

FORMA E FUNZIONE Il design è ottimizzato per ridurre la resistenza all'aria e allo stesso tempo rendere costante il flusso d'aria incanalato nelle prese d'aria frontali a doppia regolazione. In versione standard si presenta equipaggiato con uno spoiler posteriore adatto alla guida in città, facilmente sostituibile con uno dalla superfice più estesa che migliora la stabilità a velocità sostenute, incluso nella confezione.

CGM 127 Deep, lo spoiler posteriore

COMODO E HI-TECH Realizzato in due misure di calotta esterna per un miglior comfort di calzata, CGM Deep 127 è dotato di interni termoformati esagonali in Extracool, con predisposizione interfono e per l'uso di occhiali. L'ampia visiera esterna, basculante per una migliore aderenza alle guarnizioni, è dotata di profili aerodinamici ed è predisposta per Pinlock 70. La visiera parasole interna a scomparsa è infine azionabile con il cursore laterale.

Gli interni in Extracool

AGGRESSIVO Tra le altre dotazioni, sono da citare la fibbia micrometrica, l’elastico fermacinturino tricolore e l’anello antifurto. Disponibile in versione monocromatica, tra cui spicca la tonalità Petrolio satinato davvero di tendenza, 127 Deep è declinato nell’offerta di colore con grafiche più aggressive, per soddisfare anche il più esigente degli urban biker. Prezzi a partire da 134,20 euro.

Anche la colorazione nero giallo fluo

SCHEDA TECNICA

CGM 127 DEEP

Ambito d'impiego Urban Omologazione ECE 22.06 Calotta HPT High Performance Terpolymer – 2 calotte esterne - 3 calotte interne Visiera Esterna con predisposizione Pinlock, a sgancio rapido e con sistema basculante - Visiera interna parasole a scomparsa azionabile con leva laterale Interni In tessuto Extracool, removibili e lavabili, con design innovativo, traspirante e antibatterico, molto soffice al contatto con la pelle, con top termoformato esagonale, ingegnerizzati per l'uso di occhiali Ventilazione Sistema Air Str eam con prese d'aria anteriori che canalizzano il flusso all'interno del casco, ed estrattore posteriore Sistema di ritenzione Fibbia micrometrica con elastico tricolore per bloccare l'eccedenza del cinturino e anello antifurto Sistema di comunicazione Predisposizione per alloggiare interfoni e dispositivi bluetooth senza bisogno di attrezzi Colorazioni Versione monocolore 127A Deep Mono : Petrolio satinato (Cod. 127A-ALV-28); Nero opaco (Cod. 127A-ALV-01); Bianco (Cod. 127A-ALV-14)

Versione 127G Deep Race : Grafite Rosso opaco (Cod. 127G-ALV-03); Grafite Giallo fluo opaco (Cod. 127G-ALV-19)

Versione 127X Deep Freaker : Nero Giallo fluo (Cod. 127X-ALV-93); Nero Rosso opaco (Cod. 127X-ALV-03) Peso Taglia M 1.330 gr +/- 50 gr Taglie disponibili XS 53-54 cm

S 55-56 cm

M 57-58 cm

L 59 cm

XL 60 cm

XXL 61 cm Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 127A: 134,20 euro

127G e 127X: 152,50 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/07/2023