Sena Rumba, casco Bluetooth per tutte le stagioni (anche quella invernale)

Abbiamo messo alla prova il casco multisport di Sena in città, ma anche sulle piste da sci: come va, pregi e difetti nella vita di tutti i giorni

Se in moto il casco è obbligatorio, in bici (e per tutte le due ruote, monopattini compresi) è caldamente consigliato, così come un bel paio di guanti robusti. Ho trovato il mio casco ideale: sto utilizzando da alcuni mesi il casco Rumba di Sena, e penso che convincerà anche i più refrattari a proteggersi la scatola cranica in bici o in monopattino.

Sena Rumba: adatto per la città, ma non solo

In bici e in monopattino le velocità sono moderate, ma se si cade ci si può fare anche molto male. I guanti riparano le mani, che sono il carrello di atterraggio in caso di caduta; il casco ripara la testa e il suo prezioso contenuto, più esposto di quanto si pensi. Se si va a sbattere contro uno dei mille ostacoli cittadini, dal parafango al palo, anche una scivolata a passo d’uomo può danneggiare la nostra centrale di comando. Il casco Sena Rumba è un casco discreto, è nero opaco e ha una forma che ricorda più un casco da hockey o da football più che un puntuto e colorato casco da Giro d’Italia: il look perfetto per ciclisti e monopattinisti urbani.

Sena Rumba: visuale del casco di lato

PER TUTTE LE STAGIONI Sena lo definisce un casco multisport, adatto a chi va in bici, in monopattino, ma anche per gli skater. Io, che sono una testa calda e mal sopporto la protezione termica dei caschi da sci, sono andato oltre gli utilizzi previsti e mi sono portato il Sena Rumba anche sulla neve: dopo discese a ripetizione la mia testa a prova di bufera di neve non suda e ho trovato (finalmente) il giusto equilibrio tra protezione fisica e protezione termica (oltre a rendermi più facile comunicare con gli amici per ritrovarsi in baita). Ora che in città inizia a far caldo apprezzo in bici le otto bocche di ventilazione, che funzionano egregiamente ed evitano la sudorazione anche se spingo sui pedali. Il rivestimento interno, comunque, è rimovibile e lavabile.

Sena Rumba: la batteria assicura otto ore di conversazione

È un casco solido e ben fatto, che calza bene e con un sistema di regolazione sulla nuca facile da utilizzare anche con guanti da sci. Il punto forte del Sena Rumba per me rimane il suo sistema Bluetooth 4.1, che consente di ricevere telefonate senza levare le mani dal manubrio e di ascoltare musica in sicurezza. Può essere utilizzato come interfono con un compagno di bicicletta, anche se non calza un altro casco Sena, purché utilizzi cuffie Bluetooth che supportano il profilo vivavoce HFP.

Sena Rumba: i comandi per volume e gestione delle telefonate

VOCE CRISTALLINA Mi ha impressionato e, soprattutto impressiona chi è al telefono con me, la qualità del microfono: anche in velocità e nel traffico più caotico riesce a eliminare qualsiasi rumore rendendo la conversazione chiara come in un locale silenzioso. L’unico limite è per chi indossa il casco: le orecchie sono scoperte e gli auricolari sono inseriti nella calotta per ovvie ragioni di sicurezza così, quando i rumori del traffico sono intensi, si perde qualche parola o qualche nota. Si può anche collegare a un secondo cellulare o a un GPS con Bluetooth.

La batteria si ricarica grazie a una presa USB-C posta sopra la nuca ed è affiancata da un LED che si spegne a ricarica effettuata. Una carica dura 8 ore di conversazione: un sacco di tempo, a meno che non siate rider impegnati in consegne tutto il giorno. All’accensione il Rumba vi saluta, vi informa circa lo stato di carica (alto, medio o basso) e della avvenuta (e istantanea) connessione al telefono.

Sena Rumba: le conversazioni hanno una portata di 400 metri

C’È ANCHE LA APP Con la app Sena Utility si scelgono dallo smartphone le impostazioni principali (lingua, controllo del rumore, risposta a comando vocale, interfono, qualità audio), mentre per gli aggiornamenti del firmware è necessario il collegamento al computer.

Sena Rumba: si possono collegare due dispositivi

Non è un casco economico, e del resto la buona fattura e l’ottimo sistema vivavoce Bluetooth si pagano: il prezzo di listino è 139 euro, ma lo street price intorno a 110/120 euro lo rende più abbordabile e vicino nel prezzo a un buon casco di marca senza vivavoce Bluetooth. E se anche voi siete teste calde a prova di bufera, il prezzo è ampiamente ammortizzato.

Peso 500 g (taglia M) Temperatura d’esercizio da -10 a 55 °C Taglia M/L Colori Nero Opaco/ Grigio Opaco/ Bianco Opaco Calotta ABS modellato a iniezione con fodera in EPS, cinturino di nylon Ventilazione 8 prese d’aria Bluetooth 4.1, Headset Profile (HSP), Hands-Free Profile (HFP) Distanza funzionamento 400 metri Numero utenti 2 utenti Audio Codec SBC, cancellazione del rumore Batteria polimeri di litio Tempo di conversazione 8 ore Tempo di ricarica 3 ore Certificazione casco CE EN 1078, CPSC 1203, ASTM F1492-08 Prezzo consigliato 139 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 05/06/2022