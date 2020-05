STIVALETTO BASSO DA MOTO ROUTE AIR Ci siamo: ormai la bella stagione è davvero alle porte. Sperando che si possano aprire per farsi un bel giro in moto, nonostante l'emergenza Covid-19 che imperversa nel nostro Paese. Il marchio di Wheelup Blend, in ogni caso, si prepara e tra le novità per la primavera estate 2020 inserisce le scarpe da moto Route Air.

SCHEDA TECNICA Modello ibrido tra una sneaker e uno stivaletto sportivo, Blend Route Air grazie agli inserti traspiranti è perfetto per le giornate più calde. Dotato di tomaia in microfibra leggera e flessibile, è anche impermeabile e, per favorire l'aerazione, ha una fodera interna in rete. La sicurezza non è passata in secondo piano nello studio di questa scarpa da moto: oltre alle protezioni interne certificate posizionate su caviglia, tallone e punta, le scanalature presenti sulla suola assicurano un alto livello di grip.

Misura: 40-48

Colore: Nero

Prezzo: 129 euro