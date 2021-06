Il 2021 rappresenta per Benelli un anno davvero importante. La Casa di Pesaro, che continua a dominare la classifica delle vendite con la TRK 502, compie 110 anni. Per celebrare la ricorrenza è stato realizzato un logo celebrativo con le date 1911-2021 e lo storico simbolo del leone.

BUON COMPLEANNO Il logo celebrativo, che accompagnerà una serie di iniziative, è stato realizzato dal Centro Stile Benelli. Fulcro della festa il Museo Officine Benelli, che racchiude oltre 200 tra motociclette Benelli e MotoBì. Ma l'appuntamento imperdibile è quello del Benelli Week 2021, in programma dal 13 al 19 settembre. L'evento, organizzato da Registro Storico Benelli e Moto Club Tonino Benelli con la collaborazione della Casa stessa, rappresenta un'occasione unica, che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e quest'anno ha tutte le carte in regola per essere ancor più speciale.