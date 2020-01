FORMULA VINCENTE Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con oltre 10.000 presenze, la grande festa di Aprilia ritorna al Mugello anche per il 2020. La ricetta è sempre la stessa: presso il circuito Toscano, la Casa di Noale celebrerà i campioni di oggi e di ieri che hanno scritto alcune delle pagine più belle del Motomondiale e del Mondiale Superbike. Il tutto contornato da una folta schiera di appassionati. L’appuntamento è fissato per il 9 maggio tra le curve del Mugello, uno dei circuiti più belli del Mondo, dove si potranno incontrare da vicino anche i piloti della MotoGP e le loro Aprilia RS-GP. Il vero protagonista, però, sarà il pubblico (l'ingresso è gratuito!) a cui sarà dedicata una nutrita serie di attività: musica, eSports, cibo, l’incontro con tanti ospiti – tra cui Max Biaggi e DJ Ringo – e l’esposizione della gamma Aprilia 2020.

IN ANTEPRIMA Il Mugello non solo ospiterà la seconda edizione dell’Aprilia All Stars, ma sarà anche il palcoscenico della prima tappa dell’Aprilia Sport Production, il neonato campionato monomarca nato in collaborazione con FMI. Una competizione nel quale giovanissimi piloti potranno muovere i primi loro passi in sella all’Aprilia RS 250 SP, affiancati dai tecnici federali e dai “coach” messi a disposizione da Aprilia Racing. Le novità continuano con la tanto attesa Aprilia RS 660, presentata lo scorso EICMA, che potrà essere ammirata per la prima volta in azione nei 5.425 metri del tracciato toscano.