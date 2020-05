STILE E SICUREZZA Il ritorno in sella dopo diversi mesi di stop è stato, con molta probabilità, l'evento più atteso dai motociclisti italiani in questo 2020. Ma all'euforia di ritornare in moto, bisogna sempre ricordarsi quanto sia importante avere l'abbigliamento protettivo adeguato. Questo riguarda anche le donne motocicliste, alle quali Alpinestars dedica una nuova collezione 2020 di abbigliamento tecnico pensato appositamente per coniugare il massimo della sicurezza e dello stile.

Giacca - Alpinestars Stella T-GP Plus R v3 Air

La giacca da donna firmata Alpinestars è disegnata per offrire il massimo comfort sul fisico femminile. Composto in un politessuto resistente all’abrasione, il giubbotto presenta protezioni in Nucleon Flex Plus di livello 1. Per garantire il massimo della ventilazione, questa giacca presenta un ampio pannello in mesh su petto, sulla schiena e sulle braccia, con cerniere a circonferenza completa per un’integrazione sicura e robusta a pantaloni Alpinestars. La giacca si può adattare al fisico grazie alle regolazioni in velcro sulla vita, mentre la zip semiautomatica offre una chiusura totale. Sono presenti due tasche frontali con cerniera, una tasca portadocumenti interna impermeabile e altre due tasche interne sull’imbottitura. La nuova Alpinestars Stella T-GP Plus R v3 Air è disponibile a un prezzo di 219,95 euro, dalle taglie XS alla XXL, ed è possibile inserire il paraschiena Nucleon di livello 2 (acquistabile separatamente).

Guanti - Alpinestars Stella S Max Drystar

Il guanto Stella S Max Drystar si caratterizza per una fodera che offre un’efficace protezione dall’acqua. Ma la protezione non è solo dall’acqua: le nocche e gli slider garantiscono il massimo della sicurezza. Inoltre, le punta delle dita sono compatibili per l’utilizzo di touchscreen dei sistemi GPS e degli smarthpone. Questo guanto corto è composto di un mix di pelle e tessuto, con rinforzi laterali e sul palmo per aumentare il grado di sicurezza di Livello 1. I guanti Alpinestars Stella S Max Drystar sono disponibili dalle taglie XS alla XL a un prezzo di 59,95 euro.

Pantaloni - Alpinestars Daisy v2 Women Denim

I pantaloni Daisy v2 Women Denim sono pensati per offrire una vestibilità aderente e, allo stesso tempo, un elevato grado di sicurezza. Questo capo Alpinestars presenta dei rinforzi in fibra aramidica che garantisce il massimo della protezione da tagli e abrasioni. Inoltre, le protezione Bio Flex sull’anca e sulle ginocchia proteggono efficacemente le parti più sensibili delle gambe durante l’impatto. L’interno è imbottito per garantire il massimo del comfort, mentre la praticità è garantita dalle classiche cinque tasche dei jeans denim: due dietro e due davanti, più una piccola sulla destra. A garantire la ventilazione adeguata ci pensa la presa d’aria sulla coscia, mentre per un’eccellente visibilità ci sono i dettagli catarifrangenti. I nuovi pantaloni Alpinestars Daisy v2 Women Denim offrono una protezione di Livello 1, sono disponibili nelle taglie che vanno dalla 24 alla 34 e a un prezzo di 169,95 euro.