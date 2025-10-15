KTM 990 RC R 2026, arriva il trofeo! Sei tappe, 35 posti, aperto sia alla versione stradale sia alla Track

Le iscrizioni aprono il 6 novembre. Classifiche separate sulla base dell'età e della RC R che si utilizza
KTM 990 RC R - Fatta la moto, trovato il trofeo recita un vecchio detto. O qualcosa del genere. Ad ogni modo, neanche il tempo di toccare con mano la nuova 990 RC R che KTM ha già fatto sapere di aver pronto un trofeo a lei dedicato. Le informazioni che si conoscono per ora sono le seguenti:
Formato
- Sei tappe su altrettanti tra i migliori circuiti europei
- Limitato a 35 piloti
- Due categorie: classe Street Bike e classe Track Bike (la 990 RC R Track verrà presentata a febbraio 2026)
- Divisione per età: classe Rookie Class (18–34 anni), classe Masters (da 35 anni)
Come partecipare
- Iscriversi per l'intera stagione o per una singola gara
- Scegliere il pacchetto di Power Parts più adatto alle proprie esigenze
- Le iscrizioni aprono il 6 novembre 2025
Perché scegliere questo trofeo?
- È un trofeo di alto livello con costi controllati
- Presenza di piloti KTM MotoGP a ogni tappa per consigli e coaching
- Ambiente racing formativo ma senza pressione
Tutte le altre informazioni (costi, tappe, quant'altro) saranno diffuse il 6 novembre. Vi terremo aggiornati.
KTM 990 RC R 2026, due i colori disponibili, arancione e nero
Pubblicato da Fabio Meloni, 15/10/2025