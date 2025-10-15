Racing News

KTM 990 RC R 2026, arriva il trofeo! Sei tappe, 35 posti, aperto sia alla versione stradale sia alla Track

Avatar di Fabio Meloni, il 15/10/25

Le iscrizioni aprono il 6 novembre. Classifiche separate sulla base dell'età e della RC R che si utilizza

KTM 990 RC R - Fatta la moto, trovato il trofeo recita un vecchio detto. O qualcosa del genere. Ad ogni modo, neanche il tempo di toccare con mano la nuova 990 RC R che KTM ha già fatto sapere di aver pronto un trofeo a lei dedicato. Le informazioni che si conoscono per ora sono le seguenti:

Formato
  • Sei tappe su altrettanti tra i migliori circuiti europei
  • Limitato a 35 piloti
  • Due categorie: classe Street Bike e classe Track Bike (la 990 RC R Track verrà presentata a febbraio 2026)
  • Divisione per età: classe Rookie Class (18–34 anni), classe Masters (da 35 anni)
Come partecipare
  • Iscriversi per l'intera stagione o per una singola gara
  • Scegliere il pacchetto di Power Parts più adatto alle proprie esigenze
  • Le iscrizioni aprono il 6 novembre 2025
Perché scegliere questo trofeo?
  • È un trofeo di alto livello con costi controllati
  • Presenza di piloti KTM MotoGP a ogni tappa per consigli e coaching
  • Ambiente racing formativo ma senza pressione

Tutte le altre informazioni (costi, tappe, quant'altro) saranno diffuse il 6 novembre. Vi terremo aggiornati.

KTM 990 RC R 2026, due i colori disponibili, arancione e nero

KTM torna (finalmente!) nel mondo delle supersportive ad alte prestazioni: ecco la 990 RC R 2026
Pubblicato da Fabio Meloni, 15/10/2025
