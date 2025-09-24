Eternal City Moto Show di Roma, è nel weekend del 27-28 settembre la Fiera per gli amanti delle moto

Demo ride gratuiti con la gamma moto di oltre venti Case e più di 300 espositori. Ecco prezzi e informazioni pratiche

Nel weekend del 27 e 28 settembre torna l’Eternal City Motorcycle Show, amichevolmente riassunto in Eternal Moto Show. L’evento, alla nona edizione, si svolge quest'anno nella moderna cornice del Roma Convention Center “La Nuvola” nell’EUR, struttura progettata da Fuksas per ospitare eventi con elevati standard logistici e tecnici. Il concept dell’edizione 2025 è “Eccellenze su Ruote”.Negli intenti, gli organizzatori vogliono valorizzare modelli d’eccellenza, lavori di customizzazione e progetti di design motociclistico. Saranno presenti oltre 300 espositori.

Eternal City Moto Show

Eternal City Moto Show, cosa aspettarsi: demo ride ed esposizione di oltre venti Case

Una delle attrazioni principali dell’evento saranno i demo ride: si potranno provare gratuitamente su strada moltissimi modelli di oltre venti Case motociclistiche. Le prenotazioni si potranno fare direttamente agli stand , con obbligo di patente e abbigliamento idoneo. Mentre nell'area espositiva si potranno vedere i modelli più recenti oltre alle line-up complete delle Case presenti elencate di seguito

Aprilia

BMW

BSA

CFMoto

Ducati

Harley‑Davidson

Honda

Indian Motorcycle

Kawasaki

KTM

Moto Guzzi

Moto Morini

MV Agusta

QJ Motor

Royal Enfield

Suzuki

Triumph

TVS

SYM

Yamaha

Eternal City Moto Show: tra gli espositori, BMW

Anima Custom

L’evento riserva uno spazio importante al mondo della customizzazione. Nell'area Workshop Legends, saranno in mostra creazioni ispirate a café racer, scrambler e reinterpretazioni moderne di classici. Tra i protagonisti ci saranno le Officine Rossopuro, che presenterà quattro special legate al mondo Moto Guzzi: dallo stile off-road al recupero di veicoli storici trasformati in show bike.

Eternal City Moto Show: spazio alla customizzazione

Info pratiche per i visitatori

Date : 27–28 settembre 2025

Luogo : Roma Convention Center “La Nuvola” (EUR)

Prezzo biglietto di'ingresso : è possibile acquistare il biglietto anche online. I prezzi sono di 16,5 euro per un giorno e di 22 euro per i due giorni. Ridotti (bambini, persone con disabilità) a partire da 11 euro .

Attrezzatura richiesta per i demo ride: è previsto l’uso di casco, giacca protettiva e guanti, oltre alla patente in corso di validità

24/09/2025