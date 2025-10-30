Bridgestone RS12: le nuove stradali (super)sportive, eredi delle RS11, arrivano a gennaio 2026

Quattro misure disponibili (una anteriore, tre posteriori) e novità a livello di mescole, battistrada e carcassa

Bridgestone RS12 - La Casa giapponese ha annunciato l'arrivo delle nuove Battlax Racing Street RS12, gomme stradali sportive ad alte performance che rimpiazzeranno le apprezzate RS11 a partire da gennaio 2026. Nell'ambito delle gomme Bridgestone omologate per la strada, le nuove RS12 rappresentano il top in ambito di grip.

Bridgestone RS12, la gomma anteriore porta al debutto su strada una carcassa con cintura monospirale

A livello di costruzione, le RS12 sono caratterizzate da una mescola realizzata con tecnologie messe a punto dal costruttore in ambito racing. Il battistrada ha un nuovo disegno, più performante in virtù di una maggior rigidità e di una superiore superficie di contatto in piega. Inoltre, con la gomma anteriore debutta su strada la struttura “HE-MS BELT” (la cintura è realizzata con una singola spirale). A detta del Costruttore, questa soluzione livella la pressione di contatto migliorando ulteriormente l'aderenza.

In virtù di queste novità, le RS12 promettono miglioramenti significativi nelle prestazioni in pista, in particolare, ovviamente, sull'asciutto; e senza ridurre le performance di durata.

Bridgestone RS12, secondo la Casa migliorano nel grip senza ridurre la durata

Bridgestone RS12, le misure disponibili

Anteriore:

120/70-17'' (58W)

Posteriore:

180/55-17'' (73W)

190/55-17'' (75W)

200/55-17'' (78W)

VEDI ANCHE