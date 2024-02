125 in autostrada: se passa il DDL tutti le vorranno. Quanto costa mantenerle

La Commissione Trasporti della Camera approva il disegno di legge per permettere alle moto di 125 cc di viaggiare in tangenziali e autostrade, se il conducente è maggiorenne. Se la proposta passerà, questa cilindrata diventerà immediatamente molto più popolare, perché combinerebbe una libertà di movimento totale con costi di gestione contenuti. Di che cifre stiamo parlando? Facciamo qualche conto, voce per voce.

Guida all'acquisto moto 125, dalle naked alla più stilosa

La moto 125 rappresenta un compromesso ideale tra i ciclomotori da 50 cc e le motociclette più potenti; esse, infatti, sono più prestanti rispetto al classico cinquantino e sono decisamente più maneggevoli rispetto alle moto di cilindrata maggiore. In altre parole, la moto 125 offre un’ottima versatilità ai giovani e permette agli adulti di effettuare gli spostamenti urbani in tutta comodità, proprio per queste ragioni, è uno di mezzi più gettonati. Tuttavia, prima di valutare l’acquisto, è necessario considerare anche i costi relativi alla gestione e alla manutenzione, così da poter pianificare le spese in modo accurato. Qui una nostra guida all'acquisto delle 125 più cool sul mercato.

La prova del SYM ADX 125

Una spesa fissa da sostenere per poter utilizzare una moto 125 è la polizza assicurativa. Questa, infatti, è obbligatoria per legge, ciò significa che è un “costo fisso” da dover sostenere. Quanto costa? Ovviamente il premio varia a seconda della compagnia, dell’età di chi guida la moto, della regione in cui viene utilizzata e di numerosi altri fattori. Pertanto, è consigliabile valutare le varie opzioni prime di procedere con l’attivazione della polizza, richiedendo un preventivo online. Tra le varie opzioni disponibili online, l'assicurazione moto offerta da Zurich Connect potrebbe rappresentare una valida soluzione, contando inoltre che è possibile aggiungere altre tipologie di polizze assicurative facoltative: tra esse, l’assicurazione per furto e incendio, la polizza kasko e una protezione aggiuntiva per l’abbigliamento.

VEDI ANCHE

Aprilia RS125

Tra i principali costi delle moto 125 è possibile annoverare anche quelli relativi alla manutenzione. È necessario, infatti, effettuare un tagliando annuale, includendo non solo il cambio dell’olio ma anche il controllo del filtro e degli altri componenti. Questa operazione va effettuata indipendentemente dai km percorsi e il costo si aggira sui 120 euro. Un’attenzione particolare deve essere poi dedicata alla trasmissione, poiché catena, corona e pignone subiscono un logoramento nel tempo. La regolare revisione di queste componenti è essenziale per evitare rischi durante i viaggi, pertanto si consiglia di affidare questo tipo di intervento a un'officina con comprovata esperienza, in grado di eseguire il lavoro in modo accurato. Il costo, in genere, parte dai 250 euro. Inoltre, è fondamentale controllare il sistema frenante, perché è soggetto a usura. Ogni due anni bisognerebbe provvedere alla sostituzione dei freni e allo spurgo dell’impianto frenante, operazione che consente di migliorare le prestazioni e la sicurezza della moto. Il prezzo di queste operazioni è variabile, solitamente a partire da 150 euro.

Yamaha NMAX 125

Oltre ai costi relativi alla polizza assicurativa e alla manutenzione ordinaria occorre considerare anche i costi di consumo della moto 125. Chiaramente le spese in questione possono influire in modo significativo sul mantenimento del proprio mezzo. Ma qual è l’entità dei consumi di queste particolari moto? Non è possibile stabilire un numero astratto, valevole per tutte le moto 125. Questo perché molto dipende dal modello, dalla tipologia di motore, da come viene guidata etc. Basti pensare, ad esempio, che una moto con motore 125 due tempi, ormai sempre più rari, consumano nettamente di più rispetto a una moderna 125 con motore quattro tempi. Tuttavia una quattro tempi recente, anche sportiva, può superare abbondantemente i 30 km/l nella guida urbana, mentre gli scooter più virtuosi di pari cilindrata sfiorano i 50 km/l, rivelandosi una delle soluzioni più economiche e veloci per spostarsi.

Pubblicato da La redazione, 07/02/2024