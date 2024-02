125 in autostrada: la Commissione Trasporti della Camera dice sì

La Commissione Trasporti della Camera approva il disegno di legge di revisione del CdS: il primo sì per 125 in tangenziali e autostrade

Ieri sera l'approvazione della Commissione Trasporti della Camera in merito al disegno di legge che prevede la modifica del Codice della Strada in tema 125 in autostrada. Un primo sì che appianerebbe le differenze del nostro Paese rispetto al resto d'Europa.

125 CC IN AUTOSTRADA L'approvazione da parte della Commissione Trasporti della Camera dell'emendamento ad opera di ANCMA e FMI che permetterebbe a motocicli con cilindrata di almeno 120 cc di entrare in tangenziali e autostrade, è stato accolto con piacere da Paolo Magri, presidente dell'Associazione:“Non solo l’Italia si allineerebbe finalmente al resto dell’Europa, dove è già consentito il transito, ma lo scenario che si prospetta, per il quale l’associazione si sta spendendo da anni, rappresenterebbe un risultato molto importante per i produttori, l’industria di riferimento e per gli utenti della strada. Un esito quindi molto significativo raggiunto dall’Associazione prima del voto definitivo dell’Aula, per il quale – ha aggiunto Magri – ringraziamo i componenti della Commissione e il Governo. È evidente anche che l’introduzione di questa misura arriva in un momento così importante per la mobilità e le due ruote”.

NON PER TUTTI La modifica al CdS introdurrebbe quindi la possibilità per scooter e moto 125 – abbassando l’attuale limite di 150 cc – di accedere alle strade a scorrimento veloce, attualmente loro precluse, ma la novità riguarderebbe solo i conducenti maggiorenni. Anche i motocicli elettrici si adeguerebbero: il limite di potenza verrebbe abbassato a 6kW. Buona la prima!

Pubblicato da Michele Perrino, 07/02/2024