Video: il SUV compatto EMC Wave 3 a GPL visto dal vivo

In vendita entro poche settimane, vi mostro da vicino, in video, EMC Wave 3: il nuovo SUV compatto a GPL prodotto in Cina su specifiche dell'italiana Eurasia Motor Company. Già importatore di Great Wall e Haval, EMC lo presenta non come un'auto low cost, ma come modello concreto al giusto prezzo. Al primo controllo qualità trasmette sensazioni positive, pur con qualche semplificazione necessaria per non alzare troppo i costi. Due le versioni: aspirata o turbo, entrambe full optional, con prezzi a partire da 22.050 o 24.400 euro, rispettivamente. Qui un servizio di approfondimento.

LE SCHEDE TECNICHE

Motori Bi-fuel benzina/GPL: 1.499 cc, 4 cilindri (turbo) Potenza massima di sistema 113 CV a 6.150 giri (147 CV a 5.500 giri) Coppia massima 140 Nm a 5.000 giri (214 Nm a 2.000 giri) Velocità 175 km/h (190 km/h) 0-100 km/h n.d. (10 secondi) Cambio Manuale a 5 marce (automatico CVT) Trazione Anteriore Dimensioni 4,40 x 1,83 x 1,67 m Bagagliaio Da 360 litri Peso con pilota a bordo 1.396 kg (1.543 kg) Prezzo 22.050 euro (24.400 euro)

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2022