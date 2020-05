911 ATIPICHE Quelle che vi mostriamo oggi sono due Porsche decisamente fuori dalle righe. Due creazioni del preparatore Alexandre Danton, entrambe su base 911: una Targa e una 964. Insolite a cominciare dal motore, che è passato... davanti. Scopriamole.

LA 911 TARGA Per il motore di questa Porsche, Danton è andato nel Regno Unito, rilevando un'unità V8 di provenienza Bentley Mulsanne Turbo: un 6.7 litri da oltre 300 CV. Ruote scoperte in stile F1 e un abitacolo che promette la comodità di un letto da fachiro (le sedute sono in alluminio) per questa cabrio.

LA 964 Stesso trattamento anche per l'altra Porsche per quanto riguarda il motore, anche se questa è una coupé: siamo in presenza di un V8, ma stavolta è di Ford. Come per l'altra creazione anche qui propulsore e ruote sono a vista. Come per la Targa, siamo a tu per tu con una vettura eclettica, che poco ha a che vedere con l'originale eleganza del marchio Porsche: se mai ce ne fosse bisogno il filmato, con il sound marcatamente americano del V8, toglie ogni dubbio. De gustibus...