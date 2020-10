IL GIORNO DEL DEBUTTO Dal record di autonomia documentato in video al dettaglio delle varie versioni e relativi prezzi: della Volkswagen ID.3, nuova compatta elettrica della Casa di Wolfsburg sappiamo tutto o quasi. In attesa della prova su strada (che avverrà molto presto: stay tuned!) VW Italia ha deciso di trasmettere in diretta video il lancio sul mercato italiano. L'appuntamento è per oggi, 8 ottobre 2020: il live streaming inizierà alle 20:30 nel riquadro più in basso.

LA VOLKSWAGEN ID.3 IN PILLOLE Qualche anticipazione? VW ID.3 è una compatta che si confronta con la Golf: lunga 4,36 metri, vanta un bagagliaio che va da 385 a 1.267 litri. Sette le varianti,per prezzi che vanno da 38.900 a 48.900 euro chiavi in mano (il listino prezzi ufficiale lo potete scaricare in PDF cliccando sull'icona più in basso in questa pagina). Due i tagli di batteria ora disponibili: da 58 kWh, per un'autonomia di 426 km, o da 77 kWh per 549 km di autonomia, proposta solo sulla versione ID.3 Tour, top di gamma. Guardate la presentazione: basta un clic!