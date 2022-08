Perché, non si può? Guida il SUV tra le vetrine del centro commerciale

Sembra una barzelletta, o al più uno di quei simpatici cartoon di Mr. Magoo, il vecchietto cieco come una talpa che al volante ne combinava di ogni. Fatto sta che un'anziana signora sulla settantina è stata fermata per aver guidato il suo SUV tra le vetrine del centro commerciale South Shore Plaza di Braintree, alla periferia di Boston: al secondo piano! Che abbia trovato gli ascensori occupati? Qui sotto il video pubblicato su Twitter da un testimone.

Police back a car out of the South Shore Plaza after a confused, elderly lady drives through a double-door entrance on the 2nd floor of one of the parking garages. @AishaMbTV @crystalhaynes @LatoyNBCBoston @NiaNBCBoston @AmakaUbakaTV @NiaAClark @SouthShorePlaza #Boston pic.twitter.com/SIT84EXlDa