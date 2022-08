Elettrica vs. endotermica: lo scontro fra Porsche è fratricida

Dal momento che nessuno si è fatto male, dell'incidente occorso in Spagna possiamo goderci le immagini e apprezzare la sottile ironia. Infatti è uno scontro fratricida quello che ha visto una Porsche Taycan 4S Cross Turismo investire una Porsche Macan: uno scontro che all'angolo sinistro del ring vede un'auto elettrica e a quello destro un'auto con motore tradizionale, specchio della rivalità che oggigiorno infiamma i sostenitori di questa o quell'altra forma di alimentazione. Guardate il video dal luogo del misfatto che poi ne riparliamo.

LA RICOSTRUZIONE Secondo le fonti locali, una 45enne al volante della Taycan ha centrato in pieno la Macan parcheggiata: quest'ultima senza nessuno a bordo. La Macan è stata sollevata sul cofano dell'elettrica e insieme le due auto hanno sfondato il muro di mattoni oltre il marciapiede. La guidatrice avrebbe riportato conseguenze fisiche non gravi e un attacco di panico, ma per rimettere in ordine dopo l'incidente sarebbero servite tre squadre dei vigili del fuoco e una gru, come si vede nel video delle forze dell'ordine. Da altre fonti non ufficiali sembra che entrambe le Porsche appartenessero alla famiglia della guidatrice: se fosse vero si tratterebbe di un'altra sorprendente coincidenza.

👉🏻 Al parecer, uno de los vehículos ha emprendido la marcha, ha impactado contra otro (en el que no había ningún conductor) y finalmente ambos han atravesado el muro exterior de una vivienda. pic.twitter.com/axHn6cCLom — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2022