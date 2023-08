USA, polizia insegue Rolls Royce rubata. Che sparisce. Il video

A guardare queste immagini sembra di assistere a una partita del videogame Grand Theft Auto. Il video è stato ripreso da un elicottero della California Highway Patrol (sì, quella dei famosi CHiPs del telefilm) e mostra l'inseguimento di una Rolls Royce Ghost rubata. Guardatelo qui sotto che poi ne riparliamo.

TRUCCO DA MANUALE Consultate diverse fonti locali, i resoconti dell'accaduto non sono chiarissimi. Pare che il veicolo rubato sia stato localizzato dal proprietario - che rimane anonimo - tramite lo smartphone, e sia stato avvistato nella città californiana di Arcadia. La polizia si sarebbe lanciata all'inseguimento, ma una serie di manovre pericolose del fuggitivo avrebbero indotto le forze dell'ordine ad adottare un approccio più cauto. Un elicottero della polizia ha quindi seguito l'auto da lontano, finché raggiunto il centro di Los Angeles, non senza qualche passaggio da brivido ad alta velocità e contromano, tra le altre auto e i passanti, l'ignoto autore del furto è entrato nel parcheggio sotterraneo del Los Angeles Grand Hotel, facendo perdere le proprie tracce.

La Rolls Royce Ghost rubata rischia un incidente quando si infila in una strada contro mano

CHE FINE HA FATTO? Si sa che la polizia locale avrebbe chiesto l'intervento dell'unità cinofila K9, ma da qui in poi le fonti locali non concordano: alcuni riportano che l'auto sarebbe stata abbandonata nel parcheggio, mentre altre sostengono che né ladro né refurtiva siano stati per ora ritrovati. Sarebbe questa l'ipotesi più suggestiva, che riporta alla memoria decine di scene da film, in cui un camion attende nel parcheggio l'auto rubata, la carica e la fa sparire, con l'aiuto di qualche schermatura per evitare che la si possa rintracciare tramite il GPS. Del resto le Rolls non sono auto così facili da rubare e da piazzare: il loro furto è in genere compiuto da criminali molto ben organizzati. Seguiremo gli aggiornamenti, se ce ne saranno, per capire come davvero andrà a finire. Nel dubbio, controllate bene i documenti, se prossimamente acquisterete una Rolls Royce Ghost di seconda mano: non si sa mai.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2023