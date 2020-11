Muscoli, ruote mostruose e fango: quanta America in un video

C'è qualcosa di più americano di una muscle car? Di più americano di Ford Mustang? Beh, forse questa Mustang modificata appositamente per arrampicarsi nel fango, come potete vedere nel video che vi mostriamo, in cui si misura nell'impresa sfidando un'altra Mustang non modificata.

MUDSTANG Comprensibilmente ribattezzata Mudstang (da mud, fango in inglese), l'esemplare in questione ha delle ruote che non possiamo nemmeno raccontarvi, e un biturbo sotto il cofano. Un motore Coyote V8 da 5 litri con due turbine da 67mm e una trasmissione manuale GM TH400 per circa 1200 CV di potenza.

IL VIDEO Il confronto con la Mustang ''standard'' (che pure monta un Performance Pack) va esattamente come vi potete imaginare, e se questa fa molta fatica, la Mudstang invece si arrampica in modo abbastanza impressionante, prima della rottura di un asse (cosa che vista la lunghezza ci potevamo in effetti aspettare). Il perché di tutto questo? Decisamente il divertimento.