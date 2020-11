Monstermax in acqua

Il canale YouTube WhistlinDiesel non è famoso per la sua sobrietà: il milione e mezzo di follower che lo segue è abituato a fuoco e fiamme, fango e macchine mostruose. Tra le auto, per l'appunto, mostruose fa la sua figura Monstermax: un pick-up Chevrolet Silverado 2500 ampiamente modificato dal suo proprietario con, tra le altre cose, quattro enormi ruote da camion.

IL VIDEO Questa volta, in un possibile tentativo di superarsi nella battaglia contro la sobrietà (e per l'offerta di intrattenimento social, sempre più affollata), sono state aggiunte anche altre quattro gomme, di modo da creare una sorta di piattaforma che consente alla bestia di... galleggiare.

COM'È ANDATA Ebbene sì, il Monstermax è stato trasportato dall'Indiana verso la Florida, dove è finito dritto nel Golfo del Messico e, sorprendentemente, è riuscito (per quanto lentamente) a muoversi autonomamente in acqua, come potete osservare nell'impressionante video che vi proponiamo. A un certo punto, con l'alzarsi della marea, la bestia è stata legata a una barca, ma l'inconveniente principale è stato un altro: la vista di un pick-up che galleggia sull'acqua ha creato qualche apprensione alla guardia costiera, che è intervenuta sul posto. L'esperimento è riuscito, il video è un successo, e la multa da 70 dollari che è stata comminata al suo proprietario per non aver registrato il mezzo come veicolo acquatico è tutto sommato un prezzo da pagare piuttosto basso.