E mettile due lucine! Che ti costa? Il video di una Lambo... natalizia

L'anno scorso aveva reso più natalizia la sua McLaren 720S installandovi una ricca manciata di lucine colorate, ma quest'anno lo youtuber Alex Choi ha superato se stesso, facendo applicare 30.000 LED alla (sua) Lamborghini Huracan: per farla somigliare alla trendyssima Sfera di Las Vegas, diventata celebre durante l'ultimo Gran Premio di F1. Il risultato lo vedete nel video qui sotto, in cui un incontro ravvicinato con la polizia locale potrebbe rappresentare un serio pericolo per un'auto chiaramente illegale.

NE HA FATTO UN EVENTO SOCIAL Controllati da un computer e diversi altri dispositivi elettronici, alimentati da due batterie extra, i LED sono fissati sulla maggior parte della carrozzeria e dell'alettone della Lambo, ad eccezione di alcune aree nella parte posteriore del veicolo. Per celebrare il suo nuovo impianto di illuminazione, Choi ha inviato un invito su Instagram a chiunque avesse un'illuminazione natalizia sul proprio veicolo. Venti persone si sono presentate all'evento e tutti insieme hanno preso parte a un video per YouTube in cui Choi faceva ''i tondi'' di traverso con la sua Huracan scintillante, in uno spiazzo sulle colline, illuminato dalle altre auto addobbate con le luci di Natale. Un raduno molto colorato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/12/2023