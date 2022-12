Altro che renne! Babbo Natale vola su una slitta a razzo. Il video

Come fa Babbo Natale a fare il giro del Mondo e a lasciare i doni in tutte le case dei bambini buoni in una sola notte? C'è chi dice sia tutto merito delle renne volanti, ma un video da Youtube getta nuova luce su un mistero che attanaglia da secoli grandi e piccini. Sembra infatti che alle renne, il generoso Santa Claus, oggi preferisca i cavalli vapore di una slitta a razzo. Guardatelo mentre sfreccia sulla neve!

CHI C'È DIETRO LA BARBA La slitta a reazione è opera di un certo Robert Maddox, un riparatore autodidatta famoso per le sue costruzioni folli. Si fa chiamare The Rocketman e il suo hobby è legare ruggenti motori a razzo a praticamente qualsiasi cosa: dai go-kart alle motociclette e persino agli skateboard. La slitta è spinta da tre motori jet simili a quelli che facevano volare le bombe V1 tedesche della Seconda Guerra Mondiale. Sono poco efficienti e rumorosi... ma hanno anche dei difetti.

VEDI ANCHE

Babbo Natale è contrariato: la slitta a razzo ha preso fuoco!

OPS! Per esempio i cavi elettrici che portano corrente alle candele d'avviamento vanno sostituiti a ogni corsa, perché il calore li scioglie. E i motori jet come questi (detti ''a impulso'') hanno anche una spiacevole tendenza a incendiarsi, come si vede nel video. Maddox li alimenta con una miscela di gasolio e propano che agevola gli avviamenti a freddo. Volete seguire il volo di Babbo Natale - quello ''vero'' - nella notte tra il 24 e il 25 dicembre? Non dimenticate di collegarvi al sito internet dedicatogli dal NORAD, il North American Aerospace Defense Command, che da parecchio tempo tiene d'occhio il barbuto svolazzante.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/12/2022