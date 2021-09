Forse non è il posto giusto per dormire fino a tardi, ma la casa in affitto dei sogni per qualunque appassionato di motori esiste ed è disponibile su Air BnB: si chiama Little Talladega, un nome un programma. È quella che potete vedere nel video qui sotto: dategli un'occhiata che poi ne riparliamo...

A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI Little Talladega è una megavilla capace di ospitare 16 persone (anche se i posti letto sono solo 12), con 6 camere e arredi a tema. L'elemento clou è la piccola, ma versatile pista che corre tutt'attorno all'edificio, alla piscina e al campo da tennis/basket. Ma la pista da sola non sarebbe nulla se non ci fosse anche l'hangar in cui potete trovare auto da drifting, kart, un tracciato indoor per i Krazy Kart elettrici e una sala giochi piuttosto ben fornita.

Little Talladega, i kart a disposizione degli ospiti

FUORI MANO La prenotazione minima è per due notti, al prezzo di 4.422 euro, che si spalmano sul numero degli occupanti: al massimo della capienza fanno circa 276 euro a testa. Solo, per la maggior parte di noi è un po' fuori mano, visto che si trova nei dintorni di Pomona, Missouri, USA. Ma se siete da quelle parti una visitina la farei.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/09/2021