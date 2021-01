CHE BEL VIDEO! Sempre bellissimi i servizi di Top Gear inglese: ancora di più quando l'iconico pilota mascherato The Stig dà spettacolo al volante di auto che farebbero sognare anche da spente. Non è il caso del video che vedete qui sotto, tratto dal canale ufficiale della trasmissione su YouTube. Qui l'obiettivo dichiarato era lanciarsi nel drifting con una Alpine A110 sul circuito inglese di Longcross. Alzate il volume e guardatevi il filmato, che poi ne riparliamo...

A QUALCUNO NON BASTA Visto il video? Che cosa ne pensate? Ebbene, sappiate che secondo un giornalista di Carscoops l'esibizione lascerebbe a desiderare. In effetti i traversi di Stig sulla Alpine sono meno scenografici di quelli che lo stesso pilota ha fatto in passato, con bombardoni ben più cavallati della coupé francese. Qui le gomme non fumano e il posteriore allarga la traiettoria in modo piuttosto contenuto. Niente auto in bandiera, per capirci, e il commentatore poco generoso non ha risparmiato la frecciatina.

LA NOSTRA ESPERIENZA CON L'AUTO In occasione della comparativa con Alfa Romeo 4C e Porsche 718 Cayman, la Alpine A110 mi era piaciuta tantissimo. equilibrato mix di prestazione ed emozioni, l'avevo trovata molto coinvolgente proprio per la caratteristica di reagire in maniera controllabile, ma piuttosto accentuata al rilascio del gas in ingresso curva. In pratica, non è apparso affatto difficile innescare un drifting con il trasferimento dei carichi. Più complicato è portarlo avanti, il derapage, se le curve si fanno ampie e veloci.

STUZZICA LA FANTASIA Questo perché la Alpine ha comunque una cavalleria non esagerata. Il suo quattro cilindri turbo da 1.8 litri sviluppa 251 CV e 320 Nm di coppia, ma è montato in posizione centrale e, in questo modo, esalta la trazione in uscita di curva riducendo il momento polare di inerzia. In pratica la Alpine ha un equilibrio fin troppo perfetto per fumarsi le gomme in maniera selvaggia sull'asfalto asciutto. Chissà come sarebbe andata con la Alpine A111S da 292 CV? Quasi quasi provo a scoprirlo da solo...