EMOZIONI D'EPOCA Quella delle Ferrari 308 GTB che correvano nei rally non è una delle pagine più note del motorsport. Nondimeno, in un'epoca in cui le auto sportive avevano motori aspirati, carburatori e cambi manuali, c'era qualcosa di epico nel vedere le berlinette del Cavallino misurarsi lontano dalle piste della Formula 1. Che effetto fa mettersi al volante di una di esse potete intuirlo guardando questo video onboard di una cronoscalata affrontata con una Ferrari 308 GTB del 1977, una delle auto che più di tutte ha contribuito a scolpire le forme della Ferrari nell'immaginario collettivo. Preparata secondo i regolamenti FIA delle competizioni Gruppo 4, il suo V8 da 3.0 litri tirato a oltre 8.000 giri ha un sound spettacolare: alzate il volume per godervelo appieno!

LA SCHEDA TECNICA Il contesto è quello della cronoscalata Trofeul Sinaia Hillclimb e dietro al volante c'è il pilota romeno Horatiu Ionescu Cristea. L'auto sviluppa 320 CV a 8.000 giri/minuto, contro i 255 CV del modello di serie: ha un impianto di scarico dedicato e un peso complessivo di appena 1.050 kg, come un'attuale Fiat Panda a metano... Nelle immagini si apprezzano passaruota allargati, oltre alla mitica griglia cromata dei cambi manuali made in Maranello. E si nota pure qualche staccatona a ruote fumanti: quelle auto lì mica ce l'avevano l'ABS! Guardare questi video, preferisco avvisarvi, è un po' destabilizzante: sicuri che il progresso delle supercar moderne da mille e più cavalli abbia davvero fatto bene alle emozioni?

Fonte: HillClimb Monsters