83 anni e non sentirli, la "nonnina volante" si scatena in pista (video)

Se hai 83 anni e sei in buona forma fisica, di solito ti godi la famiglia, i nipoti, gli amici, la meritata pensione e ti togli qualche sfizio che ti permette di passare al meglio il tuo meritato tempo libero. Ecco, la signora Sonja M. Heiniger ha preso alla lettera la parola “sfizio” e grazie alla sua passione, oltre che a un solido conto in banca, si diletta nei track day sparsi in giro per la Svizzera e l'Italia a bordo delle citare in giudizio la supercar. Esatto, oggi l'amabile “nonnina” conta la bellezza di 83 primavere, ma invece che starsene in poltrona o godersi qualche viaggio esotico si mette casco, tuta e guanti per gettarsi sui cordoli dei circuiti vicino a casa. La signora Heiniger, proprietaria di un'azienda di servizi Internet in Svizzera , ama guidare le sue automobili e dal 2005 partecipa spesso alle gare del Porsche Club Zurigo; infatti, è l'orgogliosa proprietaria di una Porsche 911 GT3 RS verde brillante serie 991, che negli ultimi due anni ha portato su tracciati come Imola e Monza. L'avevamo già vista in azione circa tre anni fa, ma oggi le immagini, se vogliamo, ancora più piacevoli. Senza contare che gli anni passano per tutti, ma... non per lei! Allora, gustiamoci questo video girato sulla pista brianzola, e pubblicato sul canale YouTybe Matty 9727 per farci un'idea del suo talento.

SE NON BASTA LA PORSCHE, ECCO LA LAMBO Recentemente, un video di lei alla guida di una Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale è stato condiviso sui social e ha ricevuto molti “mi piace”. Le immagini sono state effettivamente girate all'inizio del 2022 e guardare un'auto preziosa e rara come la Gallardo STS guidata in questo modo è una vera gioia. Infatti, mentre siamo sicuri che la maggior parte degli altri 149 esemplari della supercar del Toro si trovano nei garage e vengono raramente, se non mai, portati su un circuito, Heiniger guida la sua auto in pista da diversi anni ed è chiaramente a suo agio nello spingerla al limite sui cordoli di Monza lasciando urlare il V10 aspirato da 5,2 litri.

UNA GALLARDO SPECIALE DA GUIDARE CON GUSTO Di tutte le varianti della Lamborghini Gallardo introdotte nel corso dei suoi dieci anni di produzione, la Super Trofeo Stradale è sicuramente una delle più desiderabili. Si ispira all'auto da corsa Blancpain Super Trofeo e si distingue dagli altri modelli di Gallardo grazie all'imponente ala posteriore, allo splitter anteriore rivisto e alla finitura rosso brillante. Vedere la “nonnina volante” tirare il collo alla sportiva di Sant'Agata è qualcosa di eccezionale. Il feeling con la macchina sembra eccezionale e siamo sicuri che la signora darebbe la paga a tanti pilotini dell'ultima ora a bordo delle loro fiammanti supercar.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/01/2024